Un terribile episodio di violenza quelli avvenuto domenica a Terracina. Un uomo si è ubriacato cal battesimo della figlia e ha cominciato a picchiare la moglie perché non gli ha permesso di prendere in braccio la bambina. Per difendere la donna, sono intervenute la mamma e la sorella, ma l’uomo ha aggredito anche loro. La suocera, nella colluttazione, è caduta a terra ed è stata trasportata in ospedale.

Sul posto è intervenuto un carabiniere fuori servizio che ha allertato i colleghi. La moglie ha deciso di denunciarlo e, da quanto emerso, sembra che in casa ci fossero stati già precedenti di violenze. L’uomo, portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida, avrebbe da tempo problemi di alcolismo, tossicodipendenza e gioco d’azzardo.