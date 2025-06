Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Lido Estensi, vicino Ferrara. Un ragazzo magrebino di soli 20 anni è morto per salvare due persone in difficoltà in mare. Il giovane si trovava in compagnia di amici sul pedalò quando si è accorto della scena. Così ha avvisato il bagnino e si è tuffato. Inutili purtroppo tutti i tentativi per rianimare il ragazzo, morto sulla battigia fra le braccia dei soccorritori. Stanno bene bene gli altri due bagnanti, grazie al coraggio di un giovanissimo.