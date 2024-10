Si spengono i riflettori su Santa Greca e si accendono quelli su Santa Vitalia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel centro del Medio Campidano, prima in ordine cronologico a partire con le celebrazioni, quest’anno ricorre il 400° anniversario dal ritrovamento delle reliquie. La donna cristiana martirizzata nell’Anfiteatro romano di Cagliari, meglio conosciuta come Santa Vida, ogni anno richiama migliaia di pellegrini che, per tutto il periodo dei festeggiamenti, si recano nell’antico simulacro a lei dedicato. Lunedì è la giornata per eccellenza, dopo la messa celebrata alle 9,30 del mattino dall’arcivescovo Alberto Pala, parroco della cattedrale di Cagliari, seguirà la tradizionale processione dove i gruppi folk accompagneranno la Santa per le vie del paese. Al sacro si intreccia il profano, parallelamente il programma civile offre intrattenimento musicale per tutti i gusti. Dj per far ballare a suon di musica degli anni passati e Michele Zarrillo in concerto, domani, con “5 giorni che ti ho perso da 30 anni.

La settimana prossima sarà il turno di Villasor: domenica e martedì le due processioni con la Santa, lunedì il programma civile offre Prezioso e Marvin, Dany Jeey, oramai quasi di casa in Sardegna. Come per Serrenti, lo spettacolo pirotecnico sarà di lunedì.