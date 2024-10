Abbanoa si prende l’acqua a Serramanna, niente da fare per chi si oppone alla decisione del Tar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il presidente Fabio Albieri ribadisce la correttezza dell’operato del Comitato e invita il Comune a procedere con gli adempimenti necessari, in linea con le disposizioni del Consiglio di Stato.

Un tira e molla andato avanti per anni, le istituzioni locali, spinte anche dalla fermezza di un gran numero di cittadini che hanno manifestato la contrarietà a cedere il bene pubblico in gestione all’ente Abbanoa, hanno provato ma non sono riuscite nell’intento. Nonostante la comunicazione ufficiale di poche settimane fa, in cui viene invitato il Comune a trasferire rete idrica e fognaria nelle mani dell’ente, interviene Albieri che specifica: “In merito al procedimento relativo al Comune di Serramanna, è necessario ribadire alcuni punti fondamentali: Il Comitato istituzionale d’ambito ha dato corso all’avvio dell’iter di trasferimento a seguito della mancanza dei requisiti per proseguire nella gestione autonoma da parte dell’amministrazione comunale, deliberata nel 2022.

I ricorsi presentati successivamente dal Comune sono stati esaminati nelle sedi opportune e le decisioni giudiziarie prima del TAR e poi del Consiglio di Stato hanno confermato quanto stabilito dal Comitato istituzionale d’ambito e sancito il trasferimento del servizio. Pertanto, la situazione è stata definitivamente chiarita sul piano legale e amministrativo.

In linea con quanto stabilito dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Serramanna è stato invitato a procedere con gli adempimenti necessari, per il trasferimento delle infrastrutture ad Abbanoa, che ha manifestato la propria disponibilità a prendersene carico e ha già comunicato il percorso procedurale.

È importante sottolineare che il Comitato non ha alcuna posizione contraria nei confronti del Comune di Serramanna o dei suoi rappresentanti. Ha semplicemente operato sulla base di quanto dichiarato dall’amministrazione comunale all’epoca e nel rispetto delle normative vigenti e successivamente delle sentenze che si fondano su quanto disposto dalla legge.

L’operato del Comitato, come sempre, è infatti ispirato al rispetto delle leggi e delle sentenze. Questo principio guida l’azione di tutti i suoi componenti, passati e presenti, ed è alla base di ogni decisione presa nell’interesse del corretto funzionamento delle istituzioni e per il bene della collettività”.