Si sottopone ad un intervento estetico e muore a 50 anni, indagati chirurgo ed anestesista 

Voleva sottoporsi ad un intervento estetico al seno Helen Comin, 50enne di Bassano del Grappa e madre di 4 figli. Un malore, però, sopraggiunto dopo l’operazione, l’ha portata via per sempre. La donna, residente a Cittadella, in provincia di Padova, si era rivolta ad una struttura privata di Castelfranco Veneto, per un intervento considerato ormai di routine e molto comune. Ma pochi minuti dopo il termine dell’operazione, la 50enne si sente male fino ad un fatale arresto cardiaco. A nulla sono servite le cure in Rianimazione dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco, e la Comin è deceduta poche ore più tardi. Intanto, la Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo ed è stata già disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. La vittima, amata e apprezzata in zona dopo aver gestito tanti anni un’attività in centro a Rosà, affiancava il marito nella sua azienda.