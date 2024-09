Assalto selvaggio a Cala Mariolu, 1300 bagnanti anzichè settecento: “Dall’estate prossima controlli più rigorosi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cala Mariolu presa d’assalto da oltre mille turisti, il sindaco Stefano Monni: “Messo a repentaglio la sicurezza delle persone, è sufficiente pensare al rischio della passerella, e la fragilità dell’ecosistema”. Massimo 700 persone possono sbarcare, invece sono stati registrati 1300 visitatori: “E non è la prima volta. Stiamo valutando ogni azione che porteremo avanti nelle sedi opportune”. A darne notizia è il Comune che spiega: “Durante quest’inverno abbiamo dialogato lungamente con gli operatori marittimi, sensibilizzandoli sulla necessità del rispetto dei numeri sul contingentamento. Con grande fatica e con ‘un gioco di incastri’ sono state assegnate fasce orarie a tutti gli operatori nel rispetto del numero massimo consentito dal nostro regolamento comunale. Oggi, nonostante il numero massimo di 700 persone, si è arrivati a 1300 presenti contemporaneamente. Questo è dipeso unicamente dalla condotta irresponsabile e illegittima del Nuovo Consorzio Marittimo di Cala Gonone, che per tutto il giorno ha sbarcato continuamente centinaia e centinaia di persone, quasi triplicando il numero di accessi convenuto”. Rispetto per la natura ma anche un motivo di sicurezza per i tanti turisti che vogliono ammirare le bellezze del luogo.

“Intendiamo stigmatizzare la condotta del Nuovo Consorzio Marittimo di Cala Gonone che con arroganza ha ‘forzato’ gli accessi, facendosi gioco del personale presente in loco. Questa spregiudicata condotta ha messo a repentaglio la sicurezza delle persone (è sufficiente pensare al rischio della passerella) e la fragilità dell’ecosistema. Invitiamo tutte le persone che vogliono visitare le nostre spiagge a scegliere operatori marittimi che hanno a cuore il rispetto delle regole, diffidando di chi non ha alcun interesse per la pubblica incolumità – di chi trasporta ma non solo – e per la salvaguardia ambientale”. Ora si pensa già al prossimo anno: “È in fase di studio un sistema rigoroso sia sui numeri, che andranno ridimensionati, sia sul controllo a mezzo di pubblici ufficiali”.