Si sente male mentre fa il bagno in piscina, Alberto muore a 22 anni: il dramma in questa domenica di agosto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vacanza fra amici che si trasforma in tragedia. Un ragazzo di 22 anni, Alberto Di Domenico, si trovava a Vulcano, sulle Eolie. Il giovane stava facendo un bagno in piscina ma si è sentito male e ha perso i sensi. L’elisoccorso lo ha trasportato subito all’ospedale di Lipari ma non è stato possibile fare nulla per salvare il 22 enne, probabilmente colpito da una congestione. Un dramma immane per la famiglia Di Domenico, che 5 anni fa aveva già perso un’altra figlia, Aurora, a soli 14 anni, in un incidente stradale dal quale Alberto si era miracolosamente salvato. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto l’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore, per accertare le cause esatte del decesso del giovane.