Tragedia a Lama, in provincia di Taranto. Una ragazza di soli 25 anni, Francesca Basile, è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino.

Stando a quanto ricostruito, la giovane mamma aveva partorito al Santissima Annunziata nei giorni di Natale ed era stata dimessa il 28 dicembre senza alcun problema.

La 25enne si è sentita male a casa sua la notte fra l’8 e il 9 gennaio e, purtroppo, non si è più ripresa.

Dai primi esami autoptici effettuati – come riportato da Repubblica- la giovane mamma sarebbe deceduta a causa di una dissezione dell’aorta. Un problema grave quanto improvviso che, stando a quanto stabilito dal medico legale Eloisa Maselli dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti che ha effettuato gli esami, non sarebbe legato nè alla gravidanza nè al parto. Nei giorni successivi alla dimissioni la 25enne aveva lamentato alcuni sintomi come dolori al torace e alla schiena ma nulla che richiedesse un ricovero.

I familiari, assistiti dal legale Pasquale Blasi, hanno chiesto chiarezza sull’ accaduto ed è stato aperto un fascicolo da parte della Procura per chiarire ogni aspetto della tragica vicenda.