Dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in Sardegna orientale e meridionale. La giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 22 gennaio 2027 dopo gli eccezionali eventi meteorologici che tra il 19 e il 21 gennaio hanno colpito ampie aree dell’isola. La decisione è stata adottata su proposta dell’assessora della difesa dell’Ambiente, con delega alla protezione civile, Rosanna Laconi. I fenomeni hanno provocato danni diffusi, rendendo necessario l’avvio delle procedure straordinarie di intervento.

Alla direzione generale della protezione civile è stato affidato il compito di delimitare le zone colpite e di redigere una relazione tecnica per stimare l’entità dei danni e le risorse necessarie. Sulla base di questo lavoro, la regione chiederà alla presidenza del consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.