Si schianta contro un bus e muore dopo quattro mesi e mezzo: lutto a Sant’Anna Arresi per Mara Pisano

Non ce l’ha fatta Mara Pisano. La 37enne rimasta coinvolta nell’incidente stradale è avvenuto il 20 maggio in via Porto Botte a San Giovanni Suergiu che ha visto scontrarsi un’auto con un bus dell’Arst.

A bordo della vettura viaggiavano viaggiava Mara Pisano, rimasta ferita in modo grave e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari e morta oggi. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Sant’Anna Arresi dove alle ore 15,30 sarà celebrato il funerale.