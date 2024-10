Cagliari, svolta anti degrado a Is Mirrionis: via ai lavori nel vecchio stabile di via Piovella

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi alloggi nel vecchio stabile abbandonato di via Piovella. Sarà riqualificata l’area di Is Mirrionis frequentata da sbandati e tossicodipendenti. Il progetto esecutivo il sarà approvato entro ottobre e il via ai lavori sarà dato all’inizio del 2025. L’annuncio in consiglio comunale è dell’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu. La zona si trova tra i due parchi di Monte Claro e San Michele e da anni si presenta con tutto il suo degrado “preoccupante per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini ed è ormai un luogo di ritrovo occasionale ma continuo tra persone con disagi sociosanitari legati alle varie dipendenze”, accusa Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna, autore di un’interrogazione in consiglio.

“Questa condizione”, aggiunge, “determina ripercussioni pesantissime per tutte le attività sociali, culturali e ricreative che si trovano nei pressi dell’immobile. Pericolosissime anche le condizioni igienico sanitarie a causa dell’accumulo di rifiuti di vario genere”. L’immobile è coinvolto nel progetto “Inclusione abitativa: realizzazione e recupero alloggi in un immobile di proprietà comunale sito in via Monsignor Piovella” da 3 milioni 167 mila 785 euro, approvato da oltre un anno, anche se il cantiere non è mai partito.