Paura questa mattina sulla statale 131 “Carlo Felice”, dove un incidente ha causato la temporanea chiusura di un tratto in direzione Cagliari, subito dopo lo svincolo per Assemini.

Il sinistro si è verificato tra il chilometro 9.600 e il chilometro 10, nel territorio di Sestu. Secondo le prime informazioni, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento, finendo di traverso sulla sede stradale. Nell’incidente risulterebbe coinvolto anche un secondo veicolo, circostanza che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e la gestione straordinaria della viabilità.

L’impatto ha provocato rallentamenti improvvisi e disagi significativi in uno dei tratti a più alta percorrenza dell’arteria principale dell’isola, aumentando il rischio di ulteriori tamponamenti. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in direzione sud, con deviazione del traffico sulla strada complanare.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella regolazione della circolazione e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le operazioni sono proseguite per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile, mentre agli automobilisti è stato consigliato di prestare la massima attenzione e di seguire la segnaletica temporanea.