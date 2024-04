Si accascia e muore all’improvviso a 22 anni, Chiaramonti sotto choc per Marco Spanu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è accasciato, portandosi le mani verso il petto, accusando un forte dolore, ed è morto nel giro di pochi minuti. Marco Spanu aveva solo 22 anni e viveva a Chiaramonti: il dramma è avvenuto ieri sera. Chi si trovava insieme al giovane, nel paesino di poco più di cinquemila anime del Sassarese, ha subito dato l’allarme. I soccorritori del 118, però, hanno potuto fare ben poco: il cuore di Spanu non ha più ripreso a battere e la notizia della sua morte improvvisa ha rapidamente fatto il giro di tutta Chiaramonti. Il suo corpo si trova già nel reparto di Medicina legale dell’ospedale di Sassari, è stata infatti disposta l’autopsia per accertare le esatte cause della morte. La pista principale rimane quella dell’infarto, ma serve capire se magari il giovane avesse qualche malformazione interna o qualunque altro particolare che possa dare un senso logico, almeno dal punto di vista medico e clinico, all’ennesima giovane vita che si è spezzata troppo presto in Sardegna.