Sfondano una recinzione e cadono per due metri con l’auto: illesi due ragazzi ad Assemini

Assemini, incidente stradale in un’area periferica del paese: un’auto in manovra ha sfondato una recinzione ed è caduta da un’altezza di circa due metri.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nella notte in un’area periferica nel comune di Assemini per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, un’auto in fase di manovra ha sfondato una

recinzione cadendo da un ‘altezza di circa due metri. Fortunatamente il veicolo non ha coinvolto persone e non sono rimasti feriti gli occupanti, una ragazza e un ragazzo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto.

Sul posto anche un’ambulanza inviata dal servizio di emergenza del 118.