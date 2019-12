Sestu, incendio di un’autovettura nella notte.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta poco prima della mezzanotte di ieri in via Mascagni a Sestu per l’incendio di un’auto in sosta.

Gli operatori con un’autopompa hanno spento il rogo che ha coinvolto il veicolo e hanno provveduto alla sua messa in sicurezza, evitando la propagazione delle fiamme all’area circostante.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.