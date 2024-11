Settimo, tentano di rubare 500 euro di spesa al market Lidl: denunciata una coppia di Selargius. Si è conclusa oggi l’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari, che ha confermato gli arresti di due persone accusate di furto aggravato in un supermercato di Settimo San Pietro, concedendo loro i termini a difesa richiesti. Nel pomeriggio scorso, i Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni e una donna di 49 anni, entrambi residenti a Selargius. I due, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dal personale di vigilanza del supermercato “Lidl”, situato lungo la Strada Provinciale 15 di Settimo San Pietro. Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio asportando merce varia per un valore complessivo di 500 euro. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al punto vendita. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima svoltasi questa mattina. Il giudice ha convalidato gli arresti e ha concesso i termini a difesa, rinviando il procedimento al 29 novembre 2024.