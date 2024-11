Incidente fatale fra auto e camion, morto un 20enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragico scontro sulla strada provinciale 2 a Venegono Superiore, in provincia di Varese. Un auto e un camion si sono scontrati e nel terribile impatto è morto un ragazzo di 20 anni. Stando alle prime informazioni, l’incidente risale a questa mattina attorno alle 7. Il giovane alla guida della sua vettura è andato contro il mezzo pesante e nonostante le cure dei soccorritori per il 20enne era già troppo tardi. Non gravi le condizioni del camionista 64enne, in ferite al volto e a una gamba. Presenti sul posto anche forze dell’ordine e vigili del fuoco. Da chiarire al momento le dinamiche dell’incidente, sul quale sono al lavoro i carabinieri di Como assieme alla Procura.