Anche oggi la navetta ha saltato la corsa, “si riempiono i discorsi di parole come mobilità sostenibile, intermodalità ed efficienza del trasporto pubblico. Ma quando arriva il momento di garantire un servizio concreto a lavoratori e studenti, quelle parole rischiano di restare soltanto promesse non mantenute.

​Un copione che si ripete puntualissimo ogni lunedì mattina, come verificatosi anche oggi, 19 ottobre, alla stazione ferroviaria di Settimo San Pietro” spiega Maria Francesca Congiu, insegnante. “La MetroCagliari è arrivata regolarmente alle 7:30. Qualche minuto dopo, alle 7:32 — secondo l’orario ufficiale ARST — sarebbe dovuta partire la navetta diretta a Sinnai per garantire la coincidenza ai passeggeri in arrivo.

​La navetta, però, non si è presentata.

​Un’ora persa.

​Nessuna comunicazione preventiva, nessun avviso, nessuna informazione utile per chi, all’inizio di ogni settimana, si affida al trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro o la scuola. I pendolari sono rimasti bloccati in stazione, costretti ad attendere la corsa successiva delle 8:30.

​Il disservizio non rappresenta un evento isolato, ma un appuntamento fisso che si ripropone puntuale ogni lunedì.

​A cosa serve programmare una coincidenza se poi nessuno garantisce che venga rispettata? Non si può chiedere ai cittadini di scegliere la mobilità sostenibile e poi lasciarli sistematicamente a piedi”.

Di fronte al ripetersi continuativo della situazione, la pendolare Maria Francesca Congiu ha nuovamente segnalato il problema all’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, inviando la comunicazione anche alla Direzione Generale e all’Esercizio di ARST S.p.A.

​Le richieste avanzate sono chiare e concrete:

​coordinamento effettivo degli orari, rendere le navette realmente compatibili con gli arrivi della MetroCagliari “affinché le coincidenze non restino solo sulla carta”.

​Viene chiesto inoltre di fornire indicazioni precise al personale per garantire il rispetto delle coincidenze programmate, di accertare i motivi per cui ogni lunedì la corsa delle 7:32 salta, individuare le responsabilità ed evitare che l’episodio si ripeta.

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​”La vicenda di Settimo San Pietro e Sinnai evidenzia una forte contraddizione: da un lato si incentiva l’uso dei mezzi pubblici a scapito dell’auto privata, dall’altro si costringono i cittadini ad affrontare attese interminabili e una costante incertezza settimanale”.

​Ora la palla passa ad ARST e alla Regione Sardegna, chiamate a chiarire le cause di questi continui buchi nell’orario del lunedì e ad adottare misure risolutive immediate. “Un trasporto pubblico che non garantisce le coincidenze allontana i cittadini e mina la fiducia nelle istituzioni”.