E’ ormai decisamente piuttosto grave la situazione ambientale e igienico-sanitaria delle campagne di Torre delle Stelle, presso la strada metropolitana n. 17, sempre più disseminate da scarichi incontrollati di rifiuti.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha provveduto in proposito (18 ottobre 2026) a chiedere la bonifica ambientale e l’adozione di provvedimenti di vigilanza anche con sistemi da remoto (droni) al Comune di Maracalagonis, alla Città metropolitana di Cagliari e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

“Rifiuti di ogni genere, detriti da edilizia, spezzoni di cemento-amianto (eternit), masserizie, imballaggi.

Come noto, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.

E’ fondamentale, in ogni caso, lo svolgimento di assidui controlli ambientali per evitare problematiche ambientali e igienico-sanitarie sempre più gravi”.