La Polizia ha tratto in arresto un trentanovenne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita a seguito di un’attività investigativa, condotta congiuntamente dai poliziotti dei Settori Anticrimine – Squadre di Polizia Giudiziaria dei Commissariati di P.S. di Carbonia e di Iglesias, attraverso numerosi servizi di osservazione, appostamento e monitoraggio del territorio

Le indagini hanno consentito di concentrare l’attenzione su un uomo trentanovenne, individuato quale presunto importante punto di riferimento per lo spaccio di cocaina nell’area del Sulcis.

L’operazione è culminata con il sequestro di circa 2 kg di cocaina, prevalentemente allo stato solido, cosiddetta “in pietra”.

Nel corso delle perquisizioni venivano, inoltre, sequestrati 12.400,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita, cinque bilance elettroniche, materiale per il confezionamento delle dosi, una macchina per il sottovuoto e due telefoni cellulari.

La cocaina sequestrata, successivamente alle operazioni di lavorazione e taglio, avrebbe potuto raggiungere, secondo una stima investigativa preliminare, un valore commerciale di circa 400.000,00 euro.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.