Settimo San Pietro, boom di tamponi rapidi anche nelle scuole: 561, solo uno è positivo

Centinaia di tamponi rapidi antigenici, ben 561, e solo un caso di positività al Covid-19 riscontrato. Succede a Settimo San Pietro dove, nelle ultime 48 ore, è stata svolta una maxi campagna di screening anche nelle scuole. Due giorni fa nella scuola secondaria di via Carducci, nella primaria di via Lussu, nella primaria di via San Salvatore e sul personale delle tre scuole dell’Infanzia sono stati effettuati “351 tamponi antigenici rapidi, di cui 1 ha dato esito positivo. La persona risultata positiva è stata immediatamente contattata e segnalata all’Ats che provvederà ad effettuare il tampone molecolare per confermare o meno la positività e a disporre altre eventuali misure di quarantena”, annuncia il sindaco Gigi Puddu.

E ieri, un’altra infornata di tamponi antigenici rapidi, “tutti con esito negativo”.