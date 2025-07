Settimo San Pietro, sono circa 80 gli ettari bruciati ieri dal devastante incendio che ha messo in pericolo aziende, persone e animali: le fiamme sarebbero partire da un campo vicino alla Ss 387. L’allarme è scattato il primo pomeriggio, alle 14 circa i vigili del fuoco erano già in azione per domare il rogo: fiamme altissime che, alimentate dal forte vento, hanno circondato campi incolti e alberi per poi distruggere vigneti e mettere in serio pericolo aziende e la società sportiva di tiro a volo situata in località Su Padru.

In azione decine di uomini e donne, volontari, vigili del fuoco elicotteri e anche un canadair giunto da Olbia. Solo a tarda sera è cominciata la bonifica e la conta dei danni, ingenti dal punto di vista ambientale.