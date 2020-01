Sestu, via alle candidature per entrare a far parte della Compagnia Barracellare

A Sestu sono aperte le candidature per entrare a far parte della Compagnia Barracellare. Ad annunciarlo la Sindaca Paola Secci: “Cerchiamo uomini e donne di buona volontà che desiderino dedicare parte del loro tempo impegnandosi in un servizio utile per la comunità”.

I cittadini che intendono partecipare e sono in possesso dei requisiti di legge devono presentare richiesta scritta tramite PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Compagnia o tramite Raccomandata A/R. Indirizzo PEC: barracellisestu@pec.it Indirizzo di posta: Via Tripoli, 22 Sestu 09028.

“Per ogni eventuale chiarimento o informazione siamo a disposizione in Comune o direttamente presso la sede della Compagnia Barracellare” afferma Secci. La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.