Sestu saluta il suo Don: grande folla per il funerale del sacerdote che per 60 anni si è dedicato con amore a divulgare la missione di Dio.

C’era la sua comunità oggi per rendergli omaggio, centinaia di persone lo hanno accompagnato commosse. Aveva 86 anni Don Onofrio Serra, “ci hai insegnato l’amore per Cristo e per il prossimo, lasciandoci un’eredità di fede e carità che non dimenticheremo”.

Una figura importante per la comunità che ha seguito, ben voluto da tutti, un giorno fa si è spento serenamente. Era nato a Sestu e dal 1966 era diventato sacerdote.

Era stato vicario a Nurri e Sanluri, poi parroco ad Arixi e Ussana, e per 35 anni parroco di San Giorgio Martire, la sua parrocchia.

Nel 2008 era stato anche nominato Cappellano di Sua Santità.