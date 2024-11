Sestu, migliaia di persone in fila per visitare casa Ofelia in veste horror

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un contest ben collaudato, da anni, in occasione del 31 ottobre, viene riprodotto un set cinematografico che racchiude i miti più suggestivi dell’immaginario che punta a far rabbrividire e strappare un sorriso.

Migliaia di persone hanno preso d’assalto la casa stregata di Halloween: due giorni molto intensi caratterizzate da molteplici attività che ha coinvolto 65 e più organizzatori, tra soci e volontari della pro loco. 55 le maschere horror interpretate, un’unica regia ossia quella di Anna Paola Mureddu, appassionata da sempre del genere cinematografico dove i protagonisti sono personaggi immaginari e mostruosi, situazioni macabre, irrazionali o di origine soprannaturale. Atmosfere da brivido hanno accolto tantissimi genitori che hanno accompagnato i propri figli a visitare la casa stregata che, oltre agli spazi esterni ha visto altri, interni, allestiti con scene macabre. Presente anche la ragazza posseduta, interpretata da Anna Paola Mureddu, e l’esorcista. “Tutto si è svolto nel migliori dei modi, non sono stati trascurati gli aspetti della sicurezza, come la chiusura al traffico della via Parrocchia, che ha consentito un decorso fluido del traffico pedonale”. Un successo che fa ben guardare oltre per il futuro: un modo per un mondo che piace, qualche sano brivido attira e cattura l’attenzione di chi, per gioco o curiosità, non disdegna la compagnia di Jason, Michael Myers, Freddy e amici.