Sestu, maltempo devastante: colpito in pieno il ristorante pizzeria Cortexandra

La furia del maltempo, a Sestu, non ha risparmiato il ristorante pizzeria Cortexandra, gestito da Davide Portas. Tendoni strappati e porte distrutte, sedie e tavolini danneggiati. I danni sono ingenti, come si può notare dalle foto postate su Facebook dallo stesso Portas. Difficile che stasera possa ospitare clienti nel suo locale. I danni subiti dal ristorante pizzeria non sono, purtroppo, gli unici in un rione sestese che è stato flagellato, al pari di tutto il sud Sardegna, dal maltempo. Una tempesta segnata dalla Protezione Civile con l’allerta più bassa, quella di colore giallo, ma che ha creato lo stesso numerosi disagi. E, soprattutto, danni: e, nel caso del ristoratore, sarà lui a dover mettere mano al portafoglio.