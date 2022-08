Costume e salvagente, i tuffi nelle strade di Pirri flagellate dal nubifragio di Danilo e Ivan

C’è chi ha paura di tuoni, fulmini e temporali e chi, per indole, li adora e arriva a scherzare anche durante un nubifragio. Ivan Masala e Danilo Pilloni, 39 e 35 anni, cugini, hanno indossato i boxer da mare, un salvagente a testa e si sono tuffati, più volte, nelle strade pirresi del rione di Is Bingias, incuranti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il sud Sardegna. Un’amica filma le loro gesta. Ivan, dopo il primo tuffo, si rialza, e lei lo sfida: “Marrano a rifarlo”. Altro tuffo e commento ironico: “L’ombrellone in macchina non ce l’hai?”. Poi arriva Danilo, e vai con altri tuffi e bracciate, nemmeno fossero alla Prima fermata del Poetto o a Flumini di Quartu. I due arrivano sino al cancello di una scuola, si girano verso lo smartphone e ridono di gusto, facendo il segno di vittoria, prima di tornare a casa ad asciugarsi.

“L’abbiamo voluto fare per sdrammatizzare un po’”, spiega, a Casteddu Online, Danilo Pilloni. “Tanti avevano paura, a noi è venuto naturale fare questa goliardata, qualche tuffo e bracciata a Pirri. Non stavamo tornando dal mare, l’abbiamo proprio fatto di proposito. Boxer e salvagenti, e via con i tuffi. Stiamo bene”, assicura il giovane, che ha spedito alla nostra redazione tutto il filmato delle nuotate davvero speciali e, a tratti, assurde.