Sestu, la fogna sgorga in mezzo alla strada, anche le macchine in sosta sono vittime dell’eruzione e i cittadini, tra miasmi e rifiuti organici, protestano: “Qui rischiamo seriamente di ammalarci”.

La via Amsterdam è quella in questione e, anche senza pioggia, ha deciso di eruttare tutto il suo contenuto. Il risultato? Un odore nauseabondo, liquami e solidi che invadono la carreggiata e le cunette e, come dimostra il video realizzato dai cittadini, gli spruzzi colpiscono anche le vetture in sosta. “Siamo in Via Amsterdam, civici 5–11, a Sestu, dove il tombino di quartiere ha deciso di emanciparsi: non aspetta più la pioggia, non ha bisogno di nubifragi, e con orgoglio fa sentire la sua presenza anche nelle giornate di pieno sole” spiega M.P.

“Sì, perché anche oggi, con cielo azzurro e temperature da passeggiata, la fogna ha scelto di manifestarsi in tutto il suo splendore.

Liquami, odori e un tocco di surrealismo urbano — un mix irresistibile che ormai accompagna la quotidianità dei residenti.

Da anni, anzi da decenni, questo spettacolo si ripete come un vecchio film in replica: cambiano le amministrazioni, cambiano le stagioni, ma il tombino è sempre protagonista.

Potremmo quasi proporgli una targa commemorativa: “A chi non ha mai smesso di zampillare, anche con il sole”.

Nel frattempo, i cittadini si destreggiano tra pozze e odori, mentre gli enti competenti — Comune, Abbanoa, ASL, Polizia Municipale — si passano la patata bollente (o, per restare in tema, la fogna bollente).

Sarebbe bello se, per una volta, il copione cambiasse: se qualcuno decidesse di scrivere un finale diverso, magari con un lieto fine — fatto di tombini chiusi, strade pulite e aria respirabile.

In attesa di questo miracolo amministrativo, noi continuiamo a respirare pazienza (e non solo quella)”.