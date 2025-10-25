Cagliari, due casi di scabbia all’istituto Eleonora d’Arborea, la scuola rassicura: “Non vi è alcun pericolo di diffusione dell’acaro nella sede centrale”. Si vociferava già da qualche giorno tra gli studenti e oggi una nota informativa attraverso la bacheca degli alunni ha confermato i contagi circoscritti a una sola classe. Il timore degli studenti è quello che il temuto acaro possa colpire anche altre persone, ma la scuola afferma che “applica scrupolosamente quanto indicato dalla Asl e fornisce i contatti dell’ente per eventuali chiarimenti”.

La scabbia, generalmente, si trasmette attraverso un contatto diretto e prolungato pelle a pelle con una persona infestata dall’acaro e può causare prurito e lesioni cutanee.