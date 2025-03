Sestu, il destino crudele: 10 anni fa anche la cugina di Yuri Loi aveva perso la vita in via Cagliari, sempre a causa di un incidente stradale. Aveva perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava finendo fuori strada. Aveva 24 anni Noemi Argiolas, morì sul colpo una domenica mattina, proprio come oggi è accaduto al cugino, a poca distanza in quella via Cagliari segnata dal sangue.

Il paese è sotto shock, una giovane vita strappata via in un attimo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti in memoria di Yuri e quelli che si uniscono al dolore dei suoi familiari affranti per la grave del figlio e fratello tanto amato.

Percorreva via Cagliari quando il giovane a bordo di una moto si è scontrato contro una vettura. Un lungo volo prima di finire sull’asfalto e per lui non c’è stato niente da fare. “La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino.

Non è pensabile in un momento di dolore così forte portare in strada una manifestazione festosa.

D’accordo con l’associazione Friends abbiamo ritenuto opportuno annullare l’evento.

Ci uniamo al dolore della famiglia in un rispettoso silenzio” ha espresso la sindaca Paola Secci.