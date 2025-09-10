Sestu, “grave pericolo e problema igienico-sanitario”: in via Amsterdam tombino scoperchiato e liquami ed escrementi in mezzo alla carreggiata.

A segnalare la situazione sono i cittadini che spiegano: “Il tombino in mezzo alla carreggiata è completamente sollevato e inclinato, creando un rischio altissimo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

La situazione è aggravata dal fatto che dalla fogna fuoriescono chiaramente escrementi e liquami, emanando un odore nauseabondo che arriva fin dentro le abitazioni vicine. Questo non solo rappresenta un problema di sicurezza stradale, ma anche un serio rischio igienico-sanitario per chi vive e transita in zona”.

Al momento nessuna squadra è intervenuta, “e non è chiaro chi debba intervenire per risolvere questa emergenza. Questa mancanza di coordinamento sta prolungando un pericolo che potrebbe causare gravi incidenti o danni alla salute pubblica” espongono i cittadini che hanno contattato la redazione di Casteddu Online.

“Va sottolineato che episodi come questo non sono casi isolati: è purtroppo consuetudine che simili situazioni si ripetano da almeno vent’anni, senza che sia mai stato adottato un intervento risolutivo. Questa storica mancanza di azione ha trasformato il problema in una condizione cronica, tollerata ma mai risolta”.

Le richieste: “Chiediamo con urgenza un intervento da parte delle autorità competenti per mettere in sicurezza il tombino, ripristinare le condizioni igieniche e garantire che simili situazioni non si ripetano”.