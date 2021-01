Sestu, fiamme nel ristorante sushi accanto a Mediaworld: danni ingenti e notte di paura (VIDEO)

Sestu, fiamme nella notte nel ristorante sushi accanto a Mediaworld: danni ingenti e notte di paura. Guardate il VIDEO del vasto incendio nella notte al ristorante sushi accanto a Mediaworld: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme alte, partite probabilmente dalla cucina del locale. Gli operatori VVF hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza, liberando i locali dal fumo, successivamente daranno il via agli accertamenti per stabilire le case del rogo. Sul posto stanno operando un’APS, un’autobotte e un AF ARA (autofurgone autorespiratori) per un totale di tre automezzi e nove operatori. Sul posto si sta recando anche il Funzionario tecnico Ufficiale di Guardia dei Vigili del Fuoco per ulteriori accertamenti sulla regolarità della documentazione riguardante la sicurezza dell’attività commerciale. E a Sestu sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti di loro competenza.