Sestu – Pandori e panettoni ancora da scartare ma con i coriandoli in mano: countdown per organizzare la 1° edizione del carnevale con il raduno dei carri allegorici. Aperte le iscrizioni: l’associazione culturale Friends APS, con a capo i presidenti Alessio Orru e Alessandro Bullita insieme a tutti i membri dell’associazione giocano in anticipo, sono già pronti per il grande evento che si terrà sabato 15 e domenica 16 marzo in piazza Campioni D’Italia. Lo avevano promesso e così è stato: subito dopo la fine del carnevale 2024 l’associazione appena formata si era già messa al lavoro per far splendere in città musica e divertimento a suon di stelle filanti e gruppi mascherati. Non solo: carri e pupazzi di carta pesta per le vie del centro abitato, anche Sestu vuole entrare nell’elenco dei territori dove si festeggia alla grande. E dopo la raccolta fondi di qualche settimana fa con la sagra delle pecora, ora si può già puntare alle iscrizioni a quella che sarà la festa più allegra di tutto l’anno.“Le iscrizioni per poter partecipare sono già aperte, possono contattare il numero 345.8438269 o inviare una mail a [email protected] ” spiega l’associazione.