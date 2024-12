Un colpo che sembra essere stato davvero ingente per dei malviventi che questa mattina, attorno alla 4, hanno sfondato l’ingresso dell’IperPan alle porte di Sestu. Stando alle prime ricostruzioni, i rapinatori hanno poi preso la cassaforte, agganciata all’auto per trascinarla via.

Non si conosce la cifra esatta che i malviventi sono riusciti a rubare, ma si parla di un bottino da capogiro: circa 80 mila euro. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza per cercare di identificare i rapinatori.