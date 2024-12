Preoccupazione tra i residenti, “andare piano sarebbe un’ottima soluzione”. Il quartiere è quello di Dedalo, da mesi vige il limite di 30 chilometri orari ma, nonostante ciò, si continua a correre, e anche tanto. “Da via Berlino si scende come se fosse il circuito di Formula 1”, spiega un residente: l’inosservanza del codice della strada da parte di certi automobilisti è l’osservazione più evidente da parte di chi abita nella zona. E il sinistro accaduto solo qualche giorno fa mette in evidenza la problematica ampiamente esposta da chi, ogni giorno, assiste a corse sfrenate per le vie del centro abitato. Solo un palo divelto, quello del divieto di sosta, e il marciapiede con le mattonelle da aggiustare sono le conseguenze ma tra i cittadini c’è chi fa notare il pericolo scampato: ben diverso sarebbe stato se al posto del cartello ci fosse stata una persona o un animale. Conseguenze prevedibili e potenzialmente gravi, si invita, insomma, al rispetto delle norme basilari del codice della strada.