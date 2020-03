Sestu blindata contro il Coronavirus: chiusi parchi, cimitero e strutture sportive

Parchi, giardini, aree verdi comunali, cimitero e strutture sportive. Anche Sestu si blinda contro il Coronavirus. La sindaca Paola Secci ha firmato l’ordinanza con la quale sbarra tutta una serie di aree dove potrebbero verificarsi assembramenti di persone: “Abbiamo disposto la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, compresa la pineta antistante tutto il sagrato della chiesa campestre in località San Gemiliano. L’accesso in queste zone è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e lavorative in corso”, spiega la Secci. “L’accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni e inumazioni. Restano chiuse anche le aree cani, gli impianti sportivi, i centri sportivi pubblici e privati, le piscine e i campi da gioco pubblici e privati”.

Vietato anche utilizzare le biciclette per ragioni ludico-ricreative, mentre rimane consentito l’uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per recarsi ad acquistare beni di prima necessità o farmaci”. Stop al “servizio di controllo soste della polizia Locale al servizio di spazzamento e lavaggio meccanizzato delle strade (non passerà carro attrezzi, né ci saranno multe) e il servizio di controllo della polizia Locale in aree sottoposte a limitazioni di tempo nelle seguenti strade: via Cagliari, via Monserrato, via Roma, via Gorizia, via Giulio Cesare, via Parrocchia, via Fratelli Montgolfier e piazza Salvo d’Acquisto”.