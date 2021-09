Grave incidente in via Cagliari, a Sestu. Un’auto si è ribaltata proprio in prossimità di un tratto di strada definito da più di un automobilista “maledetto” a causa della presenza di una grande curva. I passeggeri, uno dei due è un ragazzo, sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure dei soccorritori del 118. Codice rosso per entrambi, uno è stato trasportato al Brotzu e l’altro al Policlinico di Monserrato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

(Foto di Diego Meloni)