Sestu, alberi abbattuti dalla furia del temporale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alberi abbattuti dalla furia del temporale, in via San Gemiliano due piante hanno invaso la carreggiata: paura per gli abitanti, per fortuna nel momento della caduta nessuno transitava lungo il tratto interessato. Pochi minuti di pioggia, intensi, l’acqua è caduta dal cielo abbondantemente come ben preannunciato dagli esperti meteo: fenomeni localizzati, brevi ma intensi. E così è stato. Il maltempo che ieri sera ha investito il Sud Sardegna ha regalato, soprattutto nel cagliaritano, un po’ di ristoro: ha piovuto, finalmente, un assaggio per la terra arida e assettata da mesi ininterrotti di caldo e siccità. Nel territorio di Sestu sono diversi gli alberi abbattuti dal temporale che, grazie al pronto intervento delle squadre preposte, sono stati rimossi in breve tempo dalle carreggiate.