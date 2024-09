Monserrato, l’autunno non manda in vacanza spettacoli ed eventi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La voglia di far festa non passa di moda, i Giardinetti, la casa della Cultura, il Parco Magico saranno animati da concerti e appuntamenti pensati per tutti dall’Assessorato allo spettacolo, alla cultura e tradizioni con la collaborazione di tutti i settori competenti, ma anche quelli organizzati indipendentemente dalle associazioni come Proloco, associazione folklorica Monserrato APS.

Come, ormai di consuetudine, le associazioni di volontariato locali si occuperanno della sicurezza dei cittadini.

Protagonisti della programmazione, quindi, Associazioni Culturali, Sportive e Folkloristiche di Monserrato e non, per valorizzare e supportare il territorio locale.

L’Assessora alla Cultura, Spettacolo e Tradizioni Emanuela Stara: “Non abbiamo perso tempo, appena insediati ci siamo immediatamente prodigati per offrire a Monserrato eventi che raccogliessero il consenso delle diverse fasce di pubblico e dislocati negli spazi più rilevanti di Monserrato, sperimentandone anche qualcuna mai utilizzata per eventi, come il Parco Magico che ospiterà un evento per bambini con giochi di legno e un reading musicale.

Dopo la serata organizzata per la notte di Ferragosto, segue la programmazione di settembre realizzata con la collaborazione delle realtà locali, che siano culturali, di spettacolo, sportive. Stiamo riuscendo nell’intento di creare una rete che coinvolga tutti i settori della città, per promuoverne e far emergere le sue caratteristiche peculiari e valorizzare il territorio locale.”

La presidente della Pro Loco Francesca Distinto “Questo settembre, la nostra città diventa palcoscenico di cultura e condivisione, un’occasione per tutti di vivere momenti indimenticabili insieme. La Pro Loco è lieta di essere parte integrante del cartellone e orgogliosa di offrire ai nostri cittadini un mese all’insegna dell’arte e tradizione, con iniziative che valorizzano il patrimonio artistico e intellettuale di Monserrato.

A nostra cura e sarà la presentazione del bellissimo libro di Maya Cau e la direzione artistica dei tre giorni inerenti a Sa Fest’e Sa Binnenna”.

Ecco il programma: oggi, ore 19 Casa della Cultura – Via Giulio Cesare, 37 presentazione del libro “Risposta a Jung” di E. Anslow.

Musica e meditazione con il gruppo folk irlandese VILAMBA a cura dell’Associazione Sahaja Yoga Italia.

Domani – Ore 20, 30 Giardinetti Via del Redentore, Sagra della pecora, Gruppo musicale Livefiba Tribute band dei Litfiba,

A cura dell’Associazione Sa Carriadroxa.

Dal 2 al 9, presso Piazza Maria Vergine, festeggiamenti in onore della Beata Vergine.

Mercoledì, ore 17,00 – Parco Magico Via dell’Argine, “Pomeriggio al parco con i grandi giochi in legno.

A cura dell’Associazione Lughenè.

Giovedì 13 – Ore 20,45 – Spazio polivalente Ss Redentore, Omaggio a Puccini – concerto lirico, Elena Schirru soprano, Mauro Secci tenore, Andrea Cossu pianoforte a cura della Scuola Civica di Musica di Monserrato.

Venerdì 14, ore 17,30 Via Porto Botte, “Corri per la vita”

Campagna di promozione della donazione degli organi.

A cura dell’associazione Prometeo AITF in collaborazione con Gino Mameli, Organizzato dagli Assessorati allo sport e alle politiche sociali.

Venerdì 20, ore 19 Parco Magico Via dell’argine, presentazione del libro di Giampaolo Manca “Mascighè”.

Reading letterario musicale, con Andrea Cocco fisarmonica e pianoforte, Mauro Sollai chitarra e voce, Emanuele Pisano voce narrante, Silvia Massacci e Daniela Zedda voci femminili

A cura della Fantasia e Cuore APS.

Sabato 21, giornata sportiva: ore 17 Via dell’Argine, “Festa dello Sport” con la partecipazione delle Associazioni sportive, ore 17,30 via del Redentore, “Corri per la vita”.

Domenica 22, ore 17,30 Via Porto Botte Coppa Città di Monserrato 4° Memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas – Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

A cura di Gino Mameli

27-29, Sagra se sa binnenna.

A cura della Proloco.

Il 5 ottobre, ore 18 – Sala polifunzionale Piazza Maria Vergine. Presentazione del libro di Maya Cau “Qualcosa rimane”.

Relatore Dottor Giovanni Murgia, docente di storia moderna Università di Cagliari.

Sarà presente il Dottor Franco Carta poeta e scrittore che ha curato la prefazione del libro, l’editore Paolo Cossu Grafica del Parteolla e la dott.sa Silvia Serafi attrice e poetessa.