Paura nella notte a Sestu, auto in sosta incendiata accanto a un’abitazione

Incendio di un’auto in sosta nel centro abitato di Sestu. Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme non hanno aggredito una struttura adiacente

L’episodio nella notte, verso le 2: 30 dopo le segnalazioni arrivate alla sala del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta in via Einstein, per l’incendio di una vettura parcheggiata accanto a una abitazione. Gli operatori giunti sul posto hanno spento l’incendio che ha coinvolto l’intero veicolo, evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente.

L’area è stata messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni hanno avviato i rilievi per stabilire le cause del rogo .Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Quartu Sant’Elena per quanto di loro competenza.