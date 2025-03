I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, nella giornata di sabato a Sestu, hanno notato che l’autista di un autoarticolato con targa polacca, si accingeva a consegnare a un’altra persona (giunta a bordo di un’utilitaria) 4 borse molto voluminose, che, con atteggiamento furtivo e sospetto, provvedeva a riporre nell’abitacolo della propria auto.

Le successive attività di ispezione e perquisizione degli automezzi hanno consentito di accertare che all’interno dei borsoni fosse occultata un’ingente partita di cocaina, suddivisa in 100 panetti, per un peso complessivo pari a 110 Kg; la droga, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe determinato il conseguimento di un ingente profitto per i trafficanti pari a oltre 10 milioni di euro.

L’operazione di polizia si è conclusa con l’arresto dei due responsabili (trasferiti presso la Casa circondariale di Uta), il sequestro dello stupefacente e il sequestro di 29.500 euro.

Il sequestro compiuto dalle Fiamme Gialle è senza dubbio tra i più significativi mai operati in Sardegna e dimostra come il territorio sardo sia il terminale di ingenti traffici illeciti di sostanza stupefacente destinata ad alimentare il mercato locale.