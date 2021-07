“Servono garze, disinfettanti, cibo per gli animali sopravvissuti negli incendi dell’Oristanese”

La nostra esperta, la Dott.ssa Silvia Serra fa un appello del cuore : “Purtroppo questo incendio ha avuto delle dimensioni enormi con gravi danni al territorio, agli abitanti e agli animali, che si sono ritrovati circondati dalle fiamme. Molte aziende con animali di allevamento, come pecore, maiali, cavalli, asini sono morti e tanti altri sono gravemente ustionati. Per fortuna c’è una bellissima organizzazione da parte dei veterinari di tutta la Sardegna che si stanno impegnando per soccorrerli e curarli. Abbiamo bisogno di materiali che possono servire per curare questi animali come disinfettanti, garze, cicatrizzanti.

C’è molto bisogno di cibo per alimentare questi animali, perché purtroppo è andato perso tutto e bruciato quello che serviva per alimentarli; le raccolte di fieno, le piantagioni, i mangimi e questi poveri animali devono essere mantenuti.

Penso ci sia l’obbligo morale e non si può restare indifferenti a una tragedia così grande.

Molti allevatori hanno perso la loro azienda, frutto del lavoro di tutta una vita, che serviva a sostenere la famiglia.

DOBBIAMO AIUTARLI.

Se ognuno di noi, nel nostro piccolo da il suo contributo, sono sicura che anche questa tragedia ce la lasceremo alle spalle anche se non dimenticheremo mai.”

RADIO ZAMPETTA SI RENDE DISPONIBILE A PRENDERE I NOMINATIVI DI CHI VUOLE DARE UN CONTRIBUTO, FACENDO DA TRAMITE CON LA DOTT. SSA SILVIA SERRA CHE PROVVEDERÀ A FAR RECAPITARE LA VOSTRA DONAZIONE.

NON SI ACCETTANO SOLDI MA MATERIALE PER CURARE E CIBO PER NUTRIRE TUTTI GLI ANIMALI, COMPRESI ANCHE QUELLI PIÙ PICCOLI COME VOLPI, CANI E GATTI.

GRAZIE A CHI DARÀ IL SUO CONTRIBUTO.