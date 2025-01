Un passo in avanti che consente di risparmiare i costi, avere un servizio più funzionale e aiutare l’ambiente, sofferente, in quella marcia attuata, verso la sua salvezza.

Sono state infatti montate 9 macchine Aria Aria, per un totale di 85 kW termici, connesse tra loro da un bus che consente di gestire le singole unità in maniera autonoma da un display touch screen in loco e controllare i parametri ambientali anche dall’ufficio. “Il sistema è configurabile in futuro con il protocollo KNX e poter attivare ulteriori monitoraggi per ottimizzare il comfort e il risparmio energetico” spiega ancora Musio, dal Comune.

“Con l’avvio dell’impianto a pompa di calore oltre a risparmiare in bolletta sulla componente fossile e non sversare più i prodotti della combustione in atmosfera, garantiremo il funzionamento dell’impianto di climatizzazione anche nella funzione estiva con il raffrescamento”. Nei mesi di “mezzo”, il caldo e l’afa non saranno più fastidiosi per gli alunni.

“Benvenuta” insomma, “Decarbonizzazione con la gestione ottimale delle sensoristiche IoT, rispettose del clima e dell’ambiente”.