È di ieri sera la triste notizia della scomparsa di Don Roberto, una malattia lo ha strappato alla vita, troppo presto. È andato via, a Cagliari, era ospitato all’hospice, la sua forza di volontà è prevalsa sempre, sino alla fine. Tanti i messaggi di cordoglio e stima verso il Don di tutti, tutte le comunità che lo hanno accolto, lo ricordano come una persona buona, gentile, generosa e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Tra i tanti messaggi, anche quello del sindaco di Villacidro, Federico Sollai, che omaggia Don Roberto con una foto che li ritrae insieme e comunica: “Con immensa tristezza, voglio ricordarti come in questa occasione di festa e di gioia. Mi rimane vivo nella memoria il tuo animo cordiale e gentile.

Ricorderò la nostra ultima chiacchierata, avvenuta solo pochi giorni fa: nonostante il peso della malattia, emanavi una pace straordinaria e una forza che solo chi ha fede e un cuore grande può possedere. Riposa in pace”.

Domani l’ultimo saluto a Villacidro.