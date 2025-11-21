Serrenti, la ss131 avanza: “Nei prossimi giorni Anas avvierà le lavorazioni dell’asfalto drenante tra Monastir e Serrenti, continueremo a vigilare la nostra comunità ha già pagato abbastanza”.

La vicesindaca Maura Boi interviene sui lavori in corso lungo l’arteria principale della Sardegna, che rappresenta uno snodo cruciale anche per il centro del Medio Campidano che si affaccia sulla 131. Tanti i disagi in corso, ultimamente, per percorrere pochi chilometri gli automobilisti sono costretti ad affrontare code insostenibili causate dal cantiere e dalle deviazioni presenti nel tratto Nuraminis-Serrenti. Ma “dopo anni di chiusure, ritardi e disagi che hanno colpito famiglie, lavoratori e attività del territorio, possiamo finalmente registrare un avanzamento decisivo sull’ammodernamento della SS 131 “Carlo Felice”. Un’opera fondamentale per garantire il diritto alla mobilità e ricucire una ferita aperta troppo a lungo nella nostra rete stradale” spiega Boi.

“Nei prossimi giorni Anas avvierà le lavorazioni dell’asfalto drenante tra Monastir e Serrenti, con restringimenti temporanei e traffico deviato su una sola carreggiata dall’11 al 18 novembre e dal 25 novembre al 2 dicembre. I lavori procederanno su due turni, anche il sabato, per ridurre il più possibile i disagi.

Tra il 18 e il 25 novembre sarà inoltre completata la pavimentazione tra Villagreca e Serrenti, permettendo l’apertura di 1,5 km di nuovo tracciato entro dicembre. Entro fine mese è previsto anche il collaudo statico del cavalcavia di Nuraminis, passo essenziale verso la sua riapertura.

L’intervento complessivo riguarda 10 km di tracciato, per 65 milioni di euro, con apertura totale prevista nella primavera 2026.

Continueremo a vigilare affinché questa volta i tempi vengano rispettati: la nostra comunità ha già pagato abbastanza. La mobilità è un diritto, e il territorio merita infrastrutture sicure, moderne e finalmente funzionanti”.