Anas ha realizzato 5 chilometri di nuove barriere spartitraffico centrali su un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” in continuità tra il km 33 e il km 38, nel territorio comunale di Serrenti.

I lavori riguardano, nel dettaglio, la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione.

Gli interventi fanno parte di un piano di ammodernamento generale delle barriere di sicurezza della statale 131 che nel tratto sud ha già riguardato l’istallazione di 10 chilometri di nuove barriere centrali tra il km 14 e il km 22 circa che si aggiungono ai 5 chilometri appena conclusi. L’investimento attualmente messo in opera e di circa 15 milioni e comprende gli interventi già avviati nel tratto successivo, tra il km 38 e il km 42.

Ulteriori 5 milioni di euro di investimenti riguarderanno un futuro intervento di installazione delle barriere lungo il tratto di statale 131 più prossimo alla città di Cagliari.