Serramanna, pericolo tra le tombe: pioggia di parti di cornicione caduti al suolo. “Fortunatamente, in quel momento non mi trovavo nelle vicinanze, ma l’evento rappresenta un serio pericolo per i visitatori”. Il racconto di una donna: “Ritengo importante che la situazione venga resa pubblica per sensibilizzare le autorità di competenza e sollecitare per un intervento di manutenzione”. La segnalazione giunge da V.P. che quasi ogni giorno si reca in visita al papà defunto che riposa nel camposanto del paese. Diviso in due, una parte monumentale e una di più recente costruzione, compongono la casa eterna di chi è passato a miglior vita. Un luogo di pace e silenzio spezzato, però, dalla caduta di parti del cornicione presente in una sezione del cimitero e che hanno richiamato l’attenzione della donna che, fortunatamente, non è stata colpita. Ma solo per puro caso. Il fatto è avvenuto ieri e la premura della residente è quella di allertare le istituzioni di competenza al fine di prevenire possibili e gravi incidenti ai danni dei tanti visitatori che ogni giorno si recano in cimitero per salutare i propri cari estinti.