Decimomannu, la bandiera arcobaleno sventola dal balcone del Municipio: “Continueremo a sostenere i diritti civili, a promuovere il rispetto reciproco e a combattere ogni forma di omofobia, transfobia e odio”. Due anni fa era stata portata via da “un fenomeno” che si era arrampicato sul balcone.

Anche quest’anno, il Municipio di Decimomannu espone “con orgoglio” il simbolo universale di pace, amore, dignità e inclusione.

“In un mondo in cui, purtroppo, ancora troppe persone subiscono discriminazioni, insulti, violenze e ingiustizie a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, è doveroso che le istituzioni prendano posizione. Non è un gesto simbolico, ma un atto concreto di rispetto e vicinanza” spiega la sindaca Monica Cadeddu. “L’amore non ha etichette, ha battiti e ogni battito ha lo stesso diritto di essere ascoltato, accolto, tutelato.

Come Amministrazione Comunale, crediamo fortemente in una società libera da pregiudizi, in cui ogni persona possa sentirsi sicura, rispettata e rappresentata.

Non è solo questione di bandiere.

È una questione di umanità, di uguaglianza, di futuro”.