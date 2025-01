Serramanna – Lo straziante addio a Rossella: “Vola alto anima mia, stai con me sempre”. La dedica d’amore alla giovane infermiera deceduta oggi al Brotzu. Una notizia giunta nel primo pomeriggio quella della scomparsa di Rossella Marongiu, nessuna speranza per lei, purtroppo la morte cerebrale era stata annunciata alla sua famiglia. Un dramma, in tantissimi hanno sperato in una sua ripresa che, purtroppo questa non è avvenuta. Tanti i messaggi dedicati a Rossella, amata, stimata, ben voluta da chi la conosceva e dai suoi colleghi del Brotzu, dove lavorava come infermiera. Una foto che la ritrae sorridente, al parco, in una giornata spensierata e una dedica da parte di chi la ama, pubblicata sui social: “Vola alto anima mia”, per ricordare la giovane donna, volata via, troppo presto.