Serramanna in lutto per la giovane infermiera volata fuori strada ieri mattina e, purtroppo, deceduta, oggi, al Brotzu, l’ospedale dove prestava servizio. Il sindaco Gabriele Littera: “Perdiamo un altro giovane. Era una ragazza che si prodigava per gli altri, aveva fatto parte anche del consiglio dei giovani, dimostrando un grande senso civico. Non ci sono parole in questi momenti così difficili, ci dispiace tantissimo”.

Aveva 25 anni Rossella Marongiu, serramannese, abitava a Samassi da poco tempo assieme al fidanzato. Era l’alba, ieri, quando la sua corsa in macchina è finita fuori strada, in un campo di carciofi. Troppo gravi le lesioni riportate, al capo, trasportata in ospedale in codice rosso, la giovane oggi è stata dichiarata morta. Nessuna speranza per lei, di riaprire gli occhi, di riprendere in mano la sua vita. Tanti amici che le volevano bene, tanti colleghi che piangono per lei e si stringono alla sua famiglia, alla mamma e al papà, alla sorella e al fidanzato, compagno di vita. “Non ci sono parole, solo tristezza, dai forza alla tua famiglia”, “ciao collega” si legge, tra i tanti messaggi dedicati alla giovane infermiera.